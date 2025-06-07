Пермский производитель молочки оштрафован за фальсификацию сметаны. Фото

Пермское молокоперерабатывающее предприятие оштрафовано за производство фальсифицированной продукции — проверки выявили подмену молочного жира растительным и нарушения санитарных норм на производстве в Чайковском.
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