Советник главы Минобороны: США и НАТО разрабатывают ментальное оружие AlexCoderСоветник главы Минобороны: США и НАТО разрабатывают ментальное оружие AlexCoder Западные умы продумывают разрушительную тактику Позиции Соединенных Штатов Америки на международной арене серьезно пошатнулись.
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