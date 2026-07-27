Боты под прицелом: Яндекс внедрил «Универсальный антифрод»

Платформа уже используется в «Яндекс Еде», «Яндекс Афише», «Яндекс Путешествиях» и других сервисах Яндекс начал внедрять единую систему защиты онлайн-сервисов от цифрового мошенничества под названием «Универсальный антифрод».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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