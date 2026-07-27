iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Боты под прицелом: Яндекс внедрил «Универсальный антифрод»

Боты под прицелом: Яндекс внедрил «Универсальный антифрод»

Платформа уже используется в «Яндекс Еде», «Яндекс Афише», «Яндекс Путешествиях» и других сервисах Яндекс начал внедрять единую систему защиты онлайн-сервисов от цифрового мошенничества под названием «Универсальный антифрод».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии