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Стариков: Трамп поручит Вэнсу заниматься решением украинского конфликта

Стариков: Трамп поручит Вэнсу заниматься решением украинского конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп поручит своему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу решение вопроса по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале.

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