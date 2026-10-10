Россияне сняли на видео разрушенный отель после землетрясения в Панаме

© Enea Lebrun/Reuters В Панаме в результате мощного землетрясения, произошедшего 9 октября, пострадали не менее 27 человек, повреждены более 400 зданий.
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