Чем полезно сливочное масло, как его правильно употреблять

С детства многие из нас привыкли начинать день с каши, смазанной ароматным сливочным маслом. Этот продукт не только популярен в бытовом использовании, но и находит свое место в высокой кухне, где тосты с ломтиком масла становятся настоящим деликатесом.
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