Полубронебойная противокорабельная ракета

Йеменские хуситы потопили противокорабельной ракетой первое торговое судно. Однако в целом их успехи в борьбе с судоходством в Красном море оказались невелики, что и ставит задачу модификации противокорабельных ракет, чтобы они могли с большими шансами пустить ко дну сухогруз или танкер.