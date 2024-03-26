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Военное обозрение

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Полубронебойная противокорабельная ракета

Полубронебойная противокорабельная ракета

Йеменские хуситы потопили противокорабельной ракетой первое торговое судно. Однако в целом их успехи в борьбе с судоходством в Красном море оказались невелики, что и ставит задачу модификации противокорабельных ракет, чтобы они могли с большими шансами пустить ко дну сухогруз или танкер.

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