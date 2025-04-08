В экоцентрах Москвы активизировались пчелы

В столичных экоцентрах проведена подкормка пчел. Об этом сообщает портал mos.ru. С началом теплого сезона биологи экоцентров Департамента природопользования и охраны окружающей среды осматривают пасеки на природных территориях города, проводят ревизию каждого улья, убирают зимний подмор, чистят летки и устанавливают прилетные доски.
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