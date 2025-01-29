Президентская индексация увеличит пенсии военных вверх на 14% в 2025 году

Комитет Госдумы по обороне поддержал двойную индексацию пенсий военным пенсионерам в 2025 году. В соответствии с поручением Владимира Путина, пенсии увеличат на 9,5% с января и 4,5% с октября согласно закону о федеральном бюджете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии