Новогодний ребус: угадайте фильм по картинке

MAXIM в картинках зашифровал названия десяти самых популярных новогодних и рождественских киношек. За сколько вы всё разгадаете? А если выпив? Некоторые из этих картинок-загадок отображают название фильма абсолютно буквально, другие — метафорически.
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