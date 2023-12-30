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MAXIM Online

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Новогодний ребус: угадайте фильм по картинке

Новогодний ребус: угадайте фильм по картинке

MAXIM в картинках зашифровал названия десяти самых популярных новогодних и рождественских киношек. За сколько вы всё разгадаете? А если выпив? Некоторые из этих картинок-загадок отображают название фильма абсолютно буквально, другие — метафорически.

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