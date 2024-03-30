Обама и Буттиджич. Как развал моста повлияет на американские выборы

Вчера 2,1K прочитали Американские эксперты получили первые данные о возможных причинах уничтожения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки вблизи Балтимора, в который врезался трехсотметровый контейнеровоз Dаli – что привело к гибели как минимум шести человек и парализовало транспортные коммуникации на территории нескольких штатов США.
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