10 самых странных правил дорожного движения в мире

В Австрии вас могут оштрафовать за превышение скорости, определив ее на глаз, без радара. В Китае туристы с международными водительскими правами могут сесть за руль лишь после сдачи теоретического экзамена и получения местного разрешения на вождение.
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