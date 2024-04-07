Благовещенские приметы на замужество, беременность, крепкую любовь Марина ОнегинаВ православном календаре 7 апреля отмечается знаменательный праздник – Благовещение, связанный с важным библейским моментом, когда Дева Мария получила весть от архангела Гавриила о том, что она непорочно зачнет и родит Сына Божьего.