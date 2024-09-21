Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Игорь Василевский
    А из Думы вам ответ - рассмотрим, внесем дополнения, проработаем и проч бла-бла... Лет на 5Как сделать, чтоб...
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Как сделать, чтобы ситуации, когда зарвавшееся быдло наезжает на учителей, не повторялись?

Вчера    сначала   посмотрела,   как  некий   не имеющий  национальности (сперва  говорили,    что  он    мигрант,    потом  -  что  цыган) гражданин  из  Челябинска,   обматеривший     и  доведший   не  то  до  инфаркта,  не  до  до  инсульта   учительницу   с  тридцатилетним   стажем,   посмевшую  сделать  замечание  его  сыну,  принёс   на   камеру    "на  отцепитесь"  дежурные    извинения.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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7 час.
Игорь Василевский
Примерно так. Или образование за плату. Как сейчас.
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2 час.
Игорь Василевский
А из Думы вам ответ - рассмотрим, внесем дополнения, проработаем и проч бла-бла... Лет на 5
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2 час.

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