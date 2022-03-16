Пистолет Грязева-Шипунова ГШ-18 / ГШ-18 Спорт

Пистолет ГШ-18 Фото (c) Vitaly V. Kuzmin Пистолет ГШ-18 в новом исполнении Пистолет ГШ-18 Спорт Тульский пистолет ГШ-18 спроектирован Аркадием Георгиевичем Шипуновом и Василием Петровичем Грязевым в Конструкторском бюро приборостроения (КБП).
Пистолет ГШ-18 Фото (c) Vitaly V. Kuzmin Пистолет ГШ-18 в новом исполнении Пистолет ГШ-18 Спорт Тульский пистолет ГШ-18 спроектирован Аркадием Георгиевичем Шипуновом и Василием Петровичем Грязевым в Конструкторском бюро приборостроения (КБП).
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