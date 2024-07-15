🔥 В Коктебеле горит сухая трава Предварительно, площадь пожара — 2 гектара, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
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🔥 В Коктебеле горит сухая трава Предварительно, площадь пожара — 2 гектара, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.