Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 725 подписчиков

«Зачем нам его извинения?» - блогера-азербайджанца, провокационно снимавшего солдат ВС РФ в Иркутске, требуют «набутылить по полной»

«Зачем нам его извинения?» - блогера-азербайджанца, провокационно снимавшего солдат ВС РФ в Иркутске, требуют «набутылить по полной»

В Иркутске задержали провокационно снимавшего солдат ВС РФ блогера-азербайджанца Очередной скандал с выходцем из Азербайджана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Геннадий Табакаев
Осудить и в обменный фонд........
Кому он нужен. В лучшем случаи обменять на мало ( можно пустить на мыло). Как предлагал ещё  Александр Невский поступить с псами рыцарями!
Ответить
1 м.
Johann Loran
Владимир Байков
Почему мы терилы такие????
Хернёй занимаются менты-убит при задержании, т.к. оказал неповиновение!
Ответить
1 м.
SI
Sergey Ivanov
Дать ему орден Дружбы Народов- и с почетом, по красной дорожке и с салютом, отправить на родину! Вот это- по- русски! По нашему! Ну, а о том, сколько плевков получила Россия от того же Азербайджана- можно дипломатично умолчать... Мы ведь НЕ ТАКИЕ, не правда ли?
Ответить
4 н.