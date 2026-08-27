«Зачем нам его извинения?» - блогера-азербайджанца, провокационно снимавшего солдат ВС РФ в Иркутске, требуют «набутылить по полной»
В Иркутске задержали провокационно снимавшего солдат ВС РФ блогера-азербайджанца
Очередной скандал с выходцем из Азербайджана.
Комментарии
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Осудить и в обменный фонд........
Кому он нужен. В лучшем случаи обменять на мало ( можно пустить на мыло). Как предлагал ещё Александр Невский поступить с псами рыцарями!
Почему мы терилы такие????
Хернёй занимаются менты-убит при задержании, т.к. оказал неповиновение!
Дать ему орден Дружбы Народов- и с почетом, по красной дорожке и с салютом, отправить на родину!
Вот это- по- русски! По нашему! Ну, а о том, сколько плевков получила Россия от того же Азербайджана- можно дипломатично умолчать... Мы ведь НЕ ТАКИЕ, не правда ли?
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