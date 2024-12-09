Журналист издания «Financial Times» рассказал о замысле Запада, который придумал, как «заморозить» конфликт на Украине и объявить это «победой над Россией».
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