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Половина заемщиков 2024 года погасит ипотеку лишь в 65 лет или старше

Половина заемщиков 2024 года погасит ипотеку лишь в 65 лет или старше

Год к году этот показатель вырос на 14 п.п., подсчитали в Центробанке. В числе основных причин — удлинение срока кредита ради снижения ежемесячного платежа Почти половина ипотечных кредитов (48%), которые взяли россияне за первое полугодие 2024 года, оформлена на срок погашения, который будет достигнут заемщиками к 65 годам или старше.

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