Военные ВС РФ поздравили ветеранов из Курской области с 80-летием Победы в ВОВ

Минобороны РФ Военные 40-й отдельной гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе группировки войск "Север" поздравили в Беловском районе Курской области ветеранов, тружеников тыла и детей войны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
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