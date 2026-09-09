Журналистка Баязитова — о жизни в колонии: Там «рабы-зэчки» и за жалобы могли упечь в ШИЗО, но я не сломалась

Александра призналась, что хотела бы вернуться в СМИ, но пока не определилась и занимается восстановлением здоровьяЖурналистка, автор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, осужденная за вымогательство на пять лет, 27 июля вышла на свободу.