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Daily Storm

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Журналистка Баязитова — о жизни в колонии: Там «рабы-зэчки» и за жалобы могли упечь в ШИЗО, но я не сломалась

Журналистка Баязитова — о жизни в колонии: Там «рабы-зэчки» и за жалобы могли упечь в ШИЗО, но я не сломалась

Александра призналась, что хотела бы вернуться в СМИ, но пока не определилась и занимается восстановлением здоровьяЖурналистка, автор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, осужденная за вымогательство на пять лет, 27 июля вышла на свободу.

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