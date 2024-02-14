Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Травматолог Терновой рассказал, как снизить шанс падения на скользком тротуаре

Травматолог Терновой рассказал, как снизить шанс падения на скользком тротуаре

Врач-травматолог-ортопед и директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой рассказал «Звезде» о том, как пешеходы могут избежать падения на гололеде, какие травмы может получить взрослый человек, если поскользнулся на льду и посоветовал не пренебрегать посещением травмпункта в случае, если избежать падения не удалось.

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