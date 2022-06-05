В мае 2022 года более 8 тыс. юношей убыли к местам прохождения военной службы из Урала, Сибири и Поволжья

В мае 2022 года более 8 тыс. юношей убыли к местам прохождения военной службы из Урала, Сибири и Поволжья

Перед отправкой в войска новобранцы прошли медосмотр, а также сдали тест на наличие короновирусной инфекции.

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