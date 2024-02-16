Канцлер Германии раскрыл детали соглашения о гарантиях безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл детали германо-украинского договора. По его словам, долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности также охватывает период после потенциального прекращения огня на Украине.
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