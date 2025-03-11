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История Мулло Нурова — самого честного гаишника СССР, который оштрафовал даже свою жену

История Мулло Нурова — самого честного гаишника СССР, который оштрафовал даже свою жену

В Таджикистане инспектора ГАИ Мулло Нурова знали все. С  «самым усатым гаишником СССР» обожали фотографироваться как местные, так и гости республики, а выписанный им штраф никого не огорчал и считался счастливым знаком.

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