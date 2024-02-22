Зачем Геннадий Хазанов подарил Путину фальшивую корону: Скандал только набирает обороты

Зачем Хазанов подарил Путину фальшивую корону? Попугай по жизни своего не знает, его учат либо хорошему либо плохому! Как и клоуны типа Зели и Галкина. Это его последние выходки, далее клюв уже и не раскроется!

Надежда Белугина

Хорошо помню этот момент, когда Хазанов пытался водрузить эту корону на голову Путина, но у него это не получилось. Путин вовремя отклонил голову и мягко, интеллигентно, как он это умеет, произнёс: "Вам она больше подходит" и что-то ещё. И Хазанов не стал "героем дня", хотя было видно, как ему этого хотелось, а стал выглядеть, как шут при короле. Кем он и является.