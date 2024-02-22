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Зачем Геннадий Хазанов подарил Путину фальшивую корону: Скандал только набирает обороты

Зачем Геннадий Хазанов подарил Путину фальшивую корону: Скандал только набирает обороты

Известный сатирик Геннадий Хазанов подарил президенту России Владимиру Путину реплику царской короны ещё несколько лет назад, однако скандал только теперь начал набирать обороты.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Зачем Хазанов подарил Путину фальшивую корону? Попугай по жизни своего не знает, его учат либо хорошему либо плохому! Как и клоуны типа Зели и Галкина. Это его последние выходки, далее клюв уже и не раскроется!
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17 час.
Ed Red
Умно о попугае - респект!
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14 час.
Надежда Белугина
Хорошо помню этот момент, когда Хазанов пытался водрузить эту корону на голову Путина, но у него это не получилось. Путин вовремя отклонил голову и мягко, интеллигентно, как он это умеет, произнёс: &quot;Вам она больше подходит&quot; и что-то ещё. И Хазанов не стал &quot;героем дня&quot;, хотя было видно, как ему этого хотелось, а стал выглядеть, как шут при короле. Кем он и является.
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10 час.

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