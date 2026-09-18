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Царьград

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Избирком Камчатки подарит подарки впервые голосующим 18 сентября

Избирком Камчатки подарит подарки впервые голосующим 18 сентября

На Камчатке 18 сентября избирательные участки откроют двери для более четырех тысяч новых избирателей.

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