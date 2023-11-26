Пешехода насмерть сбили под Новосибирском

В 03:25 водитель за рулем автобуса Мерседес двигался по маршруту «село Михайловское Алтайского края - Кулунда – Новосибирск» в сторону Новосибирска и 16-м км автодороги совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжай части.