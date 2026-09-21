Небольшой дождь с осенней температурой: погода в Сибири на 21 сентября

В Новосибирске и области начало рабочей недели, 21 сентября, ожидается день без осадков. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.
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