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Не для обогащения. Собственники дома в центре Барнаула дорого продают сотки под ним

Не для обогащения. Собственники дома в центре Барнаула дорого продают сотки под ним

Собственники деревянного дома на ул. Пролетарской, 75, продают свои четыре двухкомнатные квартиры и земельные участки общей площадью 6,2 сотки по 10 млн каждый.

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