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СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

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В Северном районе прошёл обход территории на Новодачной улице

13 июля глава управы района Северный Екатерина Потапенко совместно с главой муниципального округа Натальей Шах, сотрудниками управы и ГБУ «Жилищник района Северный», а также активными жителями провела плановый обход территории по улице Новодачной .

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