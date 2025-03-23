Лебедев сообщил об ударе в направлении завода «Мотор Сич» в Запорожье

Сергей Лебедев, координатор пророссийского николаевского сопротивления, заявил, что ВС РФ был нанесен удар в сторону завода «Мотор Сич», расположенного в Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины.
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