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Лебедев сообщил об ударе в направлении завода «Мотор Сич» в Запорожье

Лебедев сообщил об ударе в направлении завода «Мотор Сич» в Запорожье

Сергей Лебедев, координатор пророссийского николаевского сопротивления, заявил, что ВС РФ был нанесен удар в сторону завода «Мотор Сич», расположенного в Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины.

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