Олигархи предъявили требование к Путину, заставляя вернуть им отобранные активы иностранных компаний

Мельников Александр

Преступления в денежных отношениях срока давности не имеют. Индия требует возврата награбленного британцами, в США потомки рабов требуют компенсационных выплат, и получают их. Страны Африки готовятся предъявить иски к бывшим колонизаторам. И предъявят их. Британское правительство в 80-х годах проводило национализацию. Почему правительство и народ России не имеет права привлечь нарушивших закон при грабительской, антигосударственной, антинародной и преступной приватизации?