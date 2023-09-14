ДРЕВНИЙ КАВКАЗ На Восточном экономическом форуме, проходящем в Владивостоке, во всеуслышание был предъявлен фактически ультиматум.
Олигархи предъявили требование к Путину, заставляя вернуть им отобранные активы иностранных компаний
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
но быдло хавает!
Ответить
1 час.
саша дмитренко
и почему каждая шлюха вещает от имени народа?
Ответить
1 час.
Мельников Александр
Преступления в денежных отношениях срока давности не имеют. Индия требует возврата награбленного британцами, в США потомки рабов требуют компенсационных выплат, и получают их. Страны Африки готовятся предъявить иски к бывшим колонизаторам. И предъявят их. Британское правительство в 80-х годах проводило национализацию. Почему правительство и народ России не имеет права привлечь нарушивших закон при грабительской, антигосударственной, антинародной и преступной приватизации?
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии