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Олигархи предъявили требование к Путину, заставляя вернуть им отобранные активы иностранных компаний

Олигархи предъявили требование к Путину, заставляя вернуть им отобранные активы иностранных компаний

ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ На Восточном экономическом форуме, проходящем в Владивостоке, во всеуслышание был предъявлен фактически ультиматум.

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Комментарии
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саша дмитренко
но быдло  хавает!
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1 час.
саша дмитренко
и  почему  каждая  шлюха  вещает  от  имени народа?
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1 час.
Мельников Александр
Преступления в денежных отношениях срока давности не имеют. Индия требует возврата награбленного британцами, в США потомки рабов требуют компенсационных выплат, и получают их. Страны Африки готовятся предъявить иски к бывшим колонизаторам. И предъявят их. Британское правительство в 80-х годах проводило национализацию. Почему правительство и народ России не имеет права привлечь нарушивших закон при грабительской, антигосударственной, антинародной и преступной приватизации?
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