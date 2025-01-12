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За рулем

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След Победы — как советская легенда стала иномаркой

След Победы — как советская легенда стала иномаркой

Варшавская мелодия Польские автомобили в СССР неплохо знали. В рамках сотрудничества соцстран, входящих в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), представляющий собой аналог Европейского общего рынка, в Союз поставляли и автомобили из ПНР (Польская Народная Республика).

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