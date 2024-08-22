Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии школ в Бурятии, Волгограде и ЛНР

МОСКВА, 22 августа, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин через видеосвязь принял участие в торжественном открытии новых образовательных учреждений в Волгограде и Бурятии, а также в запуске лицея в ЛНР после его капитального ремонта.
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