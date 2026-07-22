Новые граждане России родом из Ближнего Зарубежья, а также те, кто только собирается получить паспорт, всё чаще попадают в криминальные сводки в связи с нападениями на врачей.
Искандариён угрожал врачу убийством, потому что "сидеть не баюс"
Комментарии
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Руслан Техажев
Может надо поменять тех, кто такие Законы издаёт, и тех кто эти законы не исполняет даже в таком урещаном виде? Доколе нас будут гнобить объединившиеся в диаспоры пришельцы? И кто вообще придумал и допустил их появление на территории России?
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1 м.
Виктор Гайдуков
А я так думаю, что пока депутаты ЕР будут принимать законы, то улучшение законодательства, по крайне мере в части защиты прав и интересов коренных народов России. а русских особенно, ожидать будем как у моря погоды. Может быть я и ошибаюсь, но выборы на носу, обещаний много, а там время покажет.
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1 м.
Сергей Алексеев
Можно не сажать, сразу депортировать всю семью пожизненно.
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1 м.
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