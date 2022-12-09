По опросу ФОМ 77 процентов россиян отметили, что Путин хорошо работает на своем посту

По результатам опроса от «ФОМнибус», участие в котором приняли 1,5 тысячи респондентов, 77% россиян отметили, что президент РФ Владимир Путин скорее хорошо работает на своем посту, 75% ему доверяют.
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