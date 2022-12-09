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По опросу ФОМ 77 процентов россиян отметили, что Путин хорошо работает на своем посту

По опросу ФОМ 77 процентов россиян отметили, что Путин хорошо работает на своем посту

По результатам опроса от «ФОМнибус», участие в котором приняли 1,5 тысячи респондентов, 77% россиян отметили, что президент РФ Владимир Путин скорее хорошо работает на своем посту, 75% ему доверяют.

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