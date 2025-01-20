Пленный солдат ВСУ рассказал, что Норвегия обучает боевиков нацбата

Норвегия обучает боевиков 3-й штурмовой бригады, сформированной из нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказал попавший в плен солдат ВСУ Евгений Аксенов 20 января РИА Новости.
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