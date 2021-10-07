Улицкая вошла в топ-5 фаворитов у букмекеров на Нобелевскую премию по литературе

Российская писательница Людмила Улицкая вошла в пятерку фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе, пишет РБК со ссылкой на информацию букмекерских компаний.
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