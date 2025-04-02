Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Начальником ведомства назначен замгенпрокурора КикотьПрезидент России Владимир Путин поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД России на базе Главного управления по вопросам миграции.
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