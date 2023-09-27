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Додон заявил, что русофобия не имеет ничего общего с европейскими ценностями

Додон заявил, что русофобия не имеет ничего общего с европейскими ценностями

Европейские ценности не имеют ничего общего с русофобской политикой, которую проводит Молдавия во главе с Маей Санду, завил бывший президент республики Игорь Додон в беседе с ТАСС, комментируя призыв действующей главы государства разорвать отношения с Москвой.

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