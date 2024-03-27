Сийярто: Венгрия не будет отказываться от контактов с Россией на высшем уровне

Венгрия не будет отказываться от контактов с Российской Федерацией на высшем уровне. С соответствующим заявлением выступил руководитель венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто, который стал собеседником ТАСС.
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