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Сийярто: Венгрия не будет отказываться от контактов с Россией на высшем уровне

Сийярто: Венгрия не будет отказываться от контактов с Россией на высшем уровне

Венгрия не будет отказываться от контактов с Российской Федерацией на высшем уровне. С соответствующим заявлением выступил руководитель венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто, который стал собеседником ТАСС.

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