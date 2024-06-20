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Глава Минобороны Белоусов дал жесткое поручение во время поездки на Дальний Восток

Глава Минобороны Белоусов дал жесткое поручение во время поездки на Дальний Восток

Новый руководитель российского оборонного ведомства Андрей Белоусов, который ранее вместе с президентом находился в Северной Корее, на обратном пути решил проинспектировать некоторые объекты Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

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