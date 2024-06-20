Глава Минобороны Белоусов дал жесткое поручение во время поездки на Дальний Восток

Новый руководитель российского оборонного ведомства Андрей Белоусов, который ранее вместе с президентом находился в Северной Корее, на обратном пути решил проинспектировать некоторые объекты Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.
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