БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В NASA РАСКРЫЛИ ПЛАНЫ ПО «РОСКОСМОСУ»: ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛИСЬ CREW DRAGON И «СОЮЗЫ»

В NASA РАСКРЫЛИ ПЛАНЫ ПО «РОСКОСМОСУ»: ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛИСЬ CREW DRAGON И «СОЮЗЫ»

NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о перекрёстных полётах на Международную космическую станцию.

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