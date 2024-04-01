VG

Vasily Golov

У меня иное мнение.Резолюции о правах человека в Крыму ПАСЕ и Генассамблеи ООН иницировала Украина.Трибунал по Морскому праву заседал по просьбе Украины.Россия освободила нарушителей своей границы 20 моряков+2сотрудника СБУ.Была инициатором двух судов в Гааге.Слишком много гуманизма к противнику.Мы почти один народ.Никогда они не были одним народом.Они выкопали Черное море,Христос родом из Украины.Мы твердим об одном народе.