КВАДРАТУРА КРУГА Почему Россия взялась обсуждать в ООН «проделки» запада за последние 20 лет? Она пытается сломать сложившуюся за эти годы практику, когда запад сам решал на кого ему нападать и какую страну уничтожать, а потом ставил всех перед фактом.
Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Да здравствует справедливость!
Ответить
12 час.
VG
Vasily Golov
У меня иное мнение.Резолюции о правах человека в Крыму ПАСЕ и Генассамблеи ООН иницировала Украина.Трибунал по Морскому праву заседал по просьбе Украины.Россия освободила нарушителей своей границы 20 моряков+2сотрудника СБУ.Была инициатором двух судов в Гааге.Слишком много гуманизма к противнику.Мы почти один народ.Никогда они не были одним народом.Они выкопали Черное море,Христос родом из Украины.Мы твердим об одном народе.
Ответить
11 час.
Ingvar Bush
Вопрос в чем: если они другой народ, что они, уедут? Нет . А как с ними в одном государстве жить? Только русифицировать...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии