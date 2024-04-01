Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • gennadysh
    Евросоюз нам пример. Безвизовый режим между странами в евросоюзе и похоже приплыли. Вот и наш союз безвизовый к этому...Мигранты поставил...
  • Андрей Равдин
    Со стороны мигрантов это блеф. Некуда им ехать, там - безнадёга и безденежье. Если не повестись на их угрозы, то они ...Мигранты поставил...
  • Nikolia Vovchenko
    Бред.Во-первых все не уедут,а во-вторых ,те кто уедет сразу,те через время вернутся и вот здесь...нужно"первых"провер...Мигранты поставил...

Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН

Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН

КВАДРАТУРА  КРУГА Почему Россия взялась обсуждать в ООН «проделки» запада за последние 20 лет? Она пытается сломать сложившуюся за эти годы практику, когда запад сам решал на кого ему нападать и какую страну уничтожать, а потом ставил всех перед фактом.

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Комментарии
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М
Мария
Да здравствует справедливость!
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12 час.
VG
Vasily Golov
У меня иное мнение.Резолюции о правах человека в Крыму ПАСЕ и Генассамблеи ООН иницировала Украина.Трибунал по Морскому праву заседал по просьбе Украины.Россия освободила нарушителей своей границы 20 моряков+2сотрудника СБУ.Была инициатором двух судов в Гааге.Слишком много гуманизма к противнику.Мы почти один народ.Никогда они не были одним народом.Они выкопали Черное море,Христос родом из Украины.Мы твердим об одном народе.
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11 час.
Ingvar Bush
Вопрос в чем: если они другой народ, что они, уедут? Нет . А как с ними в одном государстве жить? Только русифицировать...
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7 час.

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