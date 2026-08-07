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Ланс Стролл: «Каждый гонщик любит лидировать с отрывом в 30 секунд и думать об ужине. Но мне нравится сражаться колесо в колесо»

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл высказался о предпочтениях в гонках. «Мне нравится борьба колесо в колесо.

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