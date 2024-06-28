Песков назвал плохими перспективы нормализации отношений России с Европой

Кадровые изменения в руководстве Евросоюза не приведут к нормализации отношений ЕС с Россией. Их перспективы плохие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле 28 июня, передает корреспондент auf.
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