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Песков назвал плохими перспективы нормализации отношений России с Европой

Песков назвал плохими перспективы нормализации отношений России с Европой

Кадровые изменения в руководстве Евросоюза не приведут к нормализации отношений ЕС с Россией. Их перспективы плохие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле 28 июня, передает корреспондент auf.

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