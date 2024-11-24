Песков рассказал о надежде, что на Западе прислушаются к словам Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что президент России Владимир Путин посылал Западу сигнал, что Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием со стороны Украины по РФ.
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