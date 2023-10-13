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  • Вячеслав Денисов
    У нас правоохренительные органы взяли западную моду обвинять в преступлениях сексуального плана без больших доказател...За "пиявку" ответ...
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Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

Цены на газ в Европе выросли на 5% и преодолели отметку в 600 долларов за тысячу кубометров, сообщает корреспондент The Moscow PostКак следует из данных лондонской биржи ICCE Futures, стоимость ноябрьских фьючерсов на поставку "голубого топлива" растет на 5,3%, сейчас за тысячу кубометров газа просят 602 доллара и 14 центов.

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