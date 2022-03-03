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Сергей СЕМАК: Роль Ярослава была очень большая, об отъезде Ловрена - всё неправда

Сергей СЕМАК: Роль Ярослава была очень большая, об отъезде Ловрена - всё неправда

«Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными.

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